Bağ yaprağı üzümden daha karlı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü olan çekirdeksiz Sultani üzüm üreticileri üzüm hasadı öncesi kar etmeye başladı. Sarıgöl ve çevresindeki arazilerde taze bağ yaprağı toplama işlemleri başlanırken, özel firmalar da bağ yaprağı alımlarına hız verdi. Bazı üreticiler topladıkları bağ yapraklarını kendi imkanlarıyla satarken bazı üreticiler de özel firmalara satışa başladı. Sarıgöl Aşağıkoçaklar mahallesinde üzüm üreticisi Kamil Eriş ve eşi Hatice Eriş kendi üzüm bağlarından topladıkları taze bağ yapraklarını haftada iki gün Aydın'da satmaya başladı. Haftada 300-400 kilogram taze bağ yaprağının kilosunu 10 TL'den sattıklarını ifade eden Kamil Eriş, "Ailemle birlikte bağımızı aralıyoruz ve yaprak topluyoruz. Haftanın iki günü kendi aracımızla topladığımız yaprakları satıyoruz. Aile ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.