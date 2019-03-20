Bağımsız aday Gökçe Kemer Mahallesinde projelerini anlattı

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, bu kapsamda mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak Kemer mahallesinde seçmeni dinleyen Gökçe, başkan olduğu takdirde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

Salihli'nin 102 mahallesine de eşit şekilde hizmet götüreceklerini söyleyen Başkan adayı Gökçe, "Kırsal mahallelere 5 yılda 2 eğri büğrü çöp bidonu ve bir durak, 3 oturak vermeyi hizmet diye yutturmayacağız. Bizim dönemimizde Kemer mahallemizle birlikte 102 mahallemizle birlikte geçmişte oy verip verilmemesine bakılmaksızın Salihli Belediyesinden eşit hizmet alacağının sözünü veriyoruz. Kırsalda kalan mahallelerimizde meydan olacak, aydınlatma olacak, şehirdeki gibi çöp kontenyerleri, otobüs durakları, köy çocuklarımızın oyun parkı olacak. Asfalt, yol, kaldırım, okul önlerinde yaya geçitleri olacak. Artık Salihli'de herkesin ortak olduğu belediye bütçesi hem şeffaf olacak hem de eşit paylaşılacak. Salihli Belediyesinin gelirleri Büyükşehir yasası ile elinden alındı. Yanlış mali yönetim sonucu bu bütçe imkanlarıyla hem hizmet üretilemiyor hem alacaklılar belediye kapısında biriktikçe birikiyor. Sadece İller Bankasından gelen payla belediyecilik yapılmaz, sadece köylerden beldelerden gelen arsa ve arazileri satarak bir yere varılmaz. Bir taraftan hizmet için para harcarken, bir taraftan da para kazanmamız lazım. Çünkü daha sonraki gelecekteki hizmetleri yapabilmek için gelir gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da Salihli Belediyesinin öz gelirlerinde devamlılık ve artış sağlayabilmektir" dedi.

"İş, aş ortamı oluşturacağız"

Salihli'de iş ortamı kurulacağının altını çizen Gökçe, "Bizim dönemimizde klasik belediyecilik anlayışı son bulacak. Bizim dönemimizde Salihli Belediyesi tuvalet, kafeterya, çay bahçesi işletmeyecek. Biz fabrikalar kuracağız, kooperatifler kuracağız, meslek edindirme ve eğitim merkezleri kuracağız, esnaf ve meslek siteleri kuracağız ve üretim şirketleri ile vizyonu olan projelerimizle Salihli'yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, aş ortamı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık"

Salihli Belediyesinin bütçesine göre projeler hazırladıklarını belirten Gökçe, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan projelerle halkımızı diğerleri gibi kandırmıyoruz. Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Kurşunlu'da sağlık oteli ve fizik tedavi merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri güneş enerji santrali projemizle, meslek edindirme ve eğitim merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, zeytinciler sitesi projemizle, belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak sözleşmeli üretim modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz. Klasik belediye anlayışının dışında yeni üretken belediyecilik anlayışı ile Salihli'ye bereket ve huzur vadediyoruz. Dolayısıyla biz Salihli'nin tümünü kucaklayan, mutlu eden bütün projelerle varız" diye konuştu.

"Salihli Belediyesinde etik komisyonu kuracağız"

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Gökçe, "Dürüst olacağız. Hesap verebilen, açık ve şeffaf olacağız. Salihli Belediyesinin hesabını düzgün tutamayanlar, bu milletin hakkını, hukukunu koruyamaz. Yaptığı işin hesabını veremeyenler, bu millet adına kimseden hesap soramaz. İşte meselenin özü budur. Başkan dahil, meclis üyeleri dahil, müdürlerden, çavuşlara ve işçilere kadar Salihli Belediyesinde herkes her yıl mal beyanında bulunacak. 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik' gereği, her partiden eşit temsilcisi olacak olan Salihli Belediyesi etik komisyonu kuracağız" dedi.

Salihli Belediyesinin yılık bütün hesaplarını internetten yayınlayacakları sözünü veren Gökçe, "Karda mıyız yoksa zararda mıyız, Borçlu muyuz? Salihli halkı bu hesaplara kolayca ulaşabilecek. Yıl yılda değerlendirmesini bağımsız mali bilir kişilere rapor ettireceğiz. Böylece bütçelerin gerçekleşme oranlarını başarıyı ve başarısızlığı Salihli halkı yıl yıl takip edebilecek. Meclis toplantılarını ve Salihli Belediyesince yapılan tüm ihaleleri ihale odasından canlı olarak internetten yayınlayacağız. İnşallah, yeni dönemde Salihli'nin manzarası değişecek, Salihli'de yeni Belediyecilik anlayışıyla, yani hizmetle, yatırımla tanışacak" diye konuştu.