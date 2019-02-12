Bağımsız aday Gökçe'den 'Sözleşmeli üretim' projesi

Bağımsız aday Gökçe, “Salihli'de şehir merkezinde ne varsa aynısı yeni adıyla mahalle eski adı ile köylerimizde de olacak. Köylümüzün ürettikleri ürünleri belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak 'Sözleşmeli üretim' modelini uygulayacağız.” dedi.

Salihli'nin mevcut potansiyelini daha iyi bir şekilde değerlendirmek için yola çıktıklarını söyleyen Ertan Gökçe, "Salihli için sürekli yeni projeler, yeni yatırımlar peşindeyiz. Bunun haricinde bir siyasetimiz yoktur. Davamız halka hizmet hakka hizmet davasıdır. Projelerimize kalbimizi koyuyoruz. Duygularımızı koyuyoruz. Salihli halkının yerine koyarak empati yaparak bilgimizi, görgümüzü, ufkumuzu ve vizyonumuzu paylaşıyoruz. Bizi şahsen desteklesin veya desteklemesin, her bir Salihlili hemşehrimizin hizmetine talip olmaktan şeref duyarız. Biz bu duyguyu bu bilgiyi Şeyh Galip'den, Yunus Emre'den, Pir Sultan'dan, Hacı Bektaş Veli'den, Mevlana'dan öğrendik. Kurnazlıkla, yalanla, gösterişçilikle, kibirle, ben ben diyen başka bir şey demeyenle, boş laflarla işimiz yoktur. Hizmete aday biri olarak ne diyoruz? Salihli'de şehir merkezinde ne varsa aynısı köylerimizde de olacak. Bazıları bu sözümüze şaşırıyor. Sanki köy demek mahrumiyet bölgesi demek. Halbuki köyün tek farkı, yerleşim alanı ve nüfus itibariyle küçük olmasıdır. Köylerimizde meydan olacak, aydınlatma olacak, köy çocuklarımızın oyun parkı olacak, asfalt, yol, kaldırım olacak." dedi.

Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözünün kendisini hep etkilediğini anlatan Gökçe sözleşmeli üretim projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Köylümüzün ürettikleri ürünleri Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak 'Sözleşmeli üretim' modelini uygulayacağız. Tavuk, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız. Salihli Belediyesi olarak zeytinyağı fabrikası kuracağız. Üretim kooperatifleriyle ortak olup üretilen ürünlerin Salihli'den satılması için işleme ve paketleme tesisleri kuracağız. Bizim dönemimizde köylerimizin arsa ve arazileri yandaşlara maaş ve mesai ödemeleri için satılmayacak. Her türlü hizmete ücretsiz sahip olacak olan ve ürünleri en yüksek fiyattan satın alınacak Salihlili üreticiler, artık çok daha güçlü, çok daha mutlu olacak. Salihli halkı üretecek kazanacak."