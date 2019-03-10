Bağımsız aday Gökçe'nin tarımsal projeleri ilgi görüyor

Gökçe'nin projeleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle ziyaretine devam ediyor. Başlıoğlu, Gökköy ve Çaypınar mahallelerini ziyaret eden Gökçe vatandaşlarla buluşarak tarımsal projelerinden bahsetti. Gökçe, "Bizim dönemimizde klasik belediyecilik anlayışı son bulacak. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile bizim dönemimizde Salihli Belediyesi tuvalet, kafeterya, çay bahçesi işletmeyecek. Biz fabrikalar kuracağız, kooperatifler kuracağız, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri kuracağız, Esnaf ve Meslek siteleri kuracağız ve üretim şirketleri ile vizyonu olan projelerimizle Salihli'yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, aş ortamı oluşturacağız." dedi.

"Salihli Belediyesini icranın eşiğinden kurtaracağız"

Salihli Belediyesinin eski gelirlerinin Büyükşehir Yasası ile elinden alındığını ve mevcut bütçe imkanlarıyla hem hizmet üretilemediğini hem de alacaklıların belediye kapısında biriktikçe biriktiğini dile getiren Gökçe, "Sözün özü her yıl arsa ve arazi satarak bugünlere kadar gelebilen Salihli Belediyesi icranın eşiğindeki bir konumda yer alıyor. Salihli Belediyesini icralık duruma getiren beceriksizler gibi, sadece Salihli Belediye bütçesine ait 2 katlı bir eseri bile olmayanlar gibi, Salihli Belediyesini borç içinde yüzdürenler gibi, mirasyediler gibi trilyonlarca lira değerindeki arsa, araziyi satarak etrafındakilere maaş ve mesai dağıtarak lale devri yaşayanlar gibi, emekçi insanlara Belediye çalışanlarına şeref ve namus sözü verip sonra sözünden dönenler gibi olmayacağız. Seçimlerden önce binlerce kişiye iş sözü verip sonra kandıranlar gibi olmayacağız. Partisinin kıymalı pide paralarını Salihli Belediyesi kasasından ödeyenler gibi, Korkudan ve suçluluk duygusu ile Salihli Belediyesi ile ilgili bütçesi ile ilgili sorulara cevap veremeyen korkak bir yönetim olmayacağız. Emeği bize ait olmayan projeleri ben yaptım ben yaptım diye kimseyi kandırmayacağız." diye konuştu.

"Belediyenin zenginliği kiralık lüks araçla gösterilmez"

"Salihli Belediyesinin zenginliği kiralık araçlara binmekle gösterilmez" diyen Gökçe, "Belediyenin zenginliği esnafına, işçisine günü günü borcunu ödemekle gösterilir. Ayrıca biz zenginleşmeyi, bindiğimiz arabanın modeli ile değil 102 mahallenin yollarını yaparak göstereceğiz. Salihli Belediyesi mali yönden borçla, arsa, arazi satışı ile kötü bir şekilde yönetiliyor. Salihli Belediyesi Başkanı Zeki Kayda mecliste CHP ve AK Partili meclis üyelerinin hayır oyu kullanmasına karşı oy çokluğu ile geçen yıl 7 milyon 900 bin TL kredi borçlanma yetkisi almıştı. Niçin çektiler açıklasınlar bu krediyi nereye kullandı. Kabazlı Mahallesi başta olmak üzere en son 2018 yılı son aylarında sattıkları arsa ve arazi paraları ile hangi projeleri yapmış çıksın tek tek rakamlarla anlatsın. Salihli Belediyesi olarak ne kadar borcumuz var çıksın anlatsın. Dürüst, ahlaklı ve basiretli yönetici ise çıkar rakamlarla soruları tek tek açıklar." dedi.

"Değerlerimize göre projeler hazırladık"

Salihli Belediye bütçesinin kredi ve taşınmaz satışı harici gerçekleşme oranının yüzde 60'larda olduğunu dile getiren Gökçe şunları söyledi: "En büyük gelirimiz bizlerin vergileri ile oluşan havuzdan İller Bankasından aylık gelen ortalama 3 milyon 600 bin TL. maaş, SGK diğer insan kaynakları ödemelerimiz aylık ortalama 4 milyon TL. Fazla istihdam yüzünden kasa her ay açık veriyor. Mevcut devam eden borçlar, banka kredileri, zorunlu sosyal belediyecilik hizmetleri ile gelirden çok gider olduğu için Salihli Belediyesinin mali durumu gelecek için ipotekli durumda. Biz bu durumu ve gerçeği bilerek Salihli'nin değerleri olan toprak, su, termal su, güneş, turizm üzerine projeler hazırladık. Bu nedenle başta Salihli Belediyesine ait zeytin arazilerimiz ve halkımıza ait yaklaşık Salihli'de 4 milyona yakın zeytin ağacının ürünlerini Salihli'de değerlendirilmesi ve Salihli markası adı altında tüm dünyaya satışını yaparak Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası kuracağız. 100'e yakın kişiye iş imkanı sağlayacağız. Bizim boş laflara 5 bin, 10 bin kişiye iş imkanı gibi içi boş ve yalan vaatlerle işimiz olmaz. Biz her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke, o değişmez kural: Aldatmayacağız, dürüst ve şeffaf olacağız."

"Zeytinyağı fabrikası kuracağız"

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile 1250 metre karelik alanda kurulmasını planladıkları Salihli Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında ilk yıllar soğuk presle yıllık 50 ton zeytinyağı üretilmesini hedeflediklerini kaydeden Gökçe, "Daha sonraki yıllarda bu rakamı pazarlama alanımızı genişlettikçe üretimi artırmayı hedefliyoruz. Vizyonumuzun ve misyonumuz temeli, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, üretimin verimli ve bilinçli yapıldığı, uluslararası standartlarda, kalite de zeytinyağları üretmek ve Salihli çiftçisinin kazanması sağlamak olacak. Salihli Belediyesi zeytinyağları; 2, 3 ve 5 litrelik tenekelerin yanı sıra 1 litrelik ve 500 mililitrelik özel cam şişe olarak iç ve dış pazarda satışa sunulacak. Zeytin ilçemizde üzümden sonra ikinci ürün olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Akhisar'dan, Gemlik'ten, Bursa'dan, Salihli'ye zeytin almaya gelenler var. Bunun yanı sıra İstanbullu, Bursalı yatırımcılar Salihli'de zeytinliklere yatırım yapıyor. Bu pazarın resmi olması için Salihli'deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortaklaşa Zeytinciler Sitesi kuracağız. Salihli'de düzenleyeceğimiz ve devamını sağlayacağımız zeytin festivali ile Salihli ve bölgesinin sosyal ve kültürel gelişimine, turizmine ve dolayısıyla da ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız. Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak sözleşmeli üretim modelini uygulayacağız. Tavuk, küçük baş, büyük baş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Salihli'de faaliyetlerini sürdüren üretici kooperatiflerimizin pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız” dedi.