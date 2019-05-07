Baharı köy okulunda öğrencilerle birlikte karşıladılar

Manisa Genç İşadamları Derneği başkanı ve üyeleri sosyal sorumluluk projesi olan ve 'Bahar Şenliği' adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, boya ihtiyacını karşıladıkları köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

MAGİAD yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, derneğin öğrenci temsilciliğiyle birlikte sosyal sorumluluk projesi olan ve 'Bahar Şenliği' adı altında gerçekleştirilen etkinlikle, Ahmetli ilçesindeki Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik ilkokulu ve ortaokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulun boya ihtiyacını karşılayan dernek üyeleri okulda sevgi gösterileriyle karşılanırken, genç iş insanları öğrencilere farklı mesleklerin de tanıtımını gerçekleştirdi.

MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı yaptığı açıklamada, "Manisa Genç İşadamları Derneği olarak; sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Bahar Şenliği' adı altında öğrenci temsilciliğimiz ile köy okulumuza gittik. Okulun boyanmasını ve çocukların farklı mesleklere adapte olmasını sağlamak için oradaydık. Aralarında down sendromlu çocukların da yer aldığı okulumuzda geçirdiğimiz zaman bizim için çok kıymetliydi. Bizler Manisa Genç İşadamları Derneği olarak bugünün ortakları, yarının sahibi olan gençlerimizin daima arkasındayız." dedi.