Baharın ilk çiçeği Başkan Akın'dan

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçe genelinde başladığı mevsimlik çiçek ekimlerinde ilk çiçeği kendisi dikerek güne başladı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yetiştirilen rengarenk çiçekler şehrin dört bir yanına ekilmeye başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da sabahın erken saatlerinde belediye hizmet binası önündeki alana ilk çiçek ekimlerini gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ve öğrenciler ile birlikte eline kazmayı alarak çiçek ekimine başlayan Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyemiz adeta bir çiçek bahçesi. Burada tamamıyla kendi yetiştirdiğimiz olan birbirinden farklı rengârenk çiçekleri bahar mevsiminin de gelmesiyle birlikte şehrimizin dört bir yanına dikerek şehrimizi daha da güzelleştiriyoruz. İlk olarak Belediye hizmet binası önündeki alandan başladık. Ekip arkadaşlarımız bundan sonra ilçe genelinde çiçeklerin ekimine başlayacak. Çevremize ve Turgutlu'muza olan sevgimizi aynı zamanda Martın sonunun bahar oluşunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Büyük beğeni toplayan bu çalışma içinde vatandaşlar Başkan Akın'a teşekkür ettiklerini belirterek ilçe genelinde bu tür çalışmaların devamını istediklerini sözlerine ekledi.