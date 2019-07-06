Bahattin Köksal Turnuvası ödül töreni yapıldı

Turgutlu Belediyesi, Çatalköprü Spor Kulübü ve Selvilitepe Spor Kulübü tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Tunuvası'nın U-11 takımları kategorisinde ödül töreni yapıldı.

Ödül törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Manisa Amötör Spor Kulüperi Federasyonu Genel Başkanı Erol Timur, genç futbolcular ve aileleri katıldı. U-11 futbol takımları arasında birinci Selvilitepespor Akademi, ikinci Akhisar Yıldırımspor, üçüncü Bornovaspor ve dördüncü Gölmarmaraspor olurken, birinci olan Selvilitepespor Akademi'ye kupasını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın verdi. Akın, “Böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğimiz için bugün çok mutluyum. Hatamız olmuşsa affola. Sizlere söz veriyorum bundan sonraki turnuvalar daha da güzel olacak. Değerli büyüğüm Bahattin Köksal hocamız yaşayan efsanelerdendir. Allah ona uzun ömürler versin. Bu çocuklarımızın önünü açmışsın. Ben hem şahsım adına hem bütün Turgutlu'luların adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımız sizler de bu sıcak havada geldiniz, turnuvaya katıldınız, benim gönlümde hepiniz dereceye girdiniz. Hepiniz şampiyonsunuz. Hepinizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Bahattin Köksal ise “Ben 74 yaşındayım ve 60 yıldır sporun içerisindeyim. Adıma gelenekselleşen bu turnuvanın sürekliliğini sağlayan başta Belediye Başkanımız Çetin Akın olmak üzere değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz ile de gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.