Bahçe duvarları martı ve kırlangıçlarla güzelleştirildi

Bu yıl içinde, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, elektrik kablolarının yer altına alınması, kaldırım ışıklandırılması ve asfaltlanma işlemleri tamamlanan Şehit Ali Suyabatmaz Caddesinin her iki yanındaki evlerin bahçe duvarları da belediye tarafından deniz mavisine boyandı. Boyanan duvarların üzerine ise martı ve kırlangıç resimleri yapılarak caddeye güzel bir görünüm verilmiş oldu. Çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçenin görsel güzellik kazanması için çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "1700 metre uzunluğundaki Şehit Ali Suyabatmaz Caddemizde belediye olarak tüm alt yapıları değiştirildi. Geniş kaldırımlar yapılarak vatandaşlarımızın özgürce yürümelerini sağladık. Deniz mavisi ile boyadığımız evlerin bahçe duvarlarına da özgürlüğü temsil eden kuşların motif resimlerini duvarlara resmettik. Görsel güzellik kazandı. Diğer caddelerimizi de görsel çalışmalarımız olacak. Değişen bir Sarıgöl için çalışmalarımız devam edecek." dedi.