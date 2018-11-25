Bahçeli'den Başkan Ergün'e 'Hayırlı olsun' temennisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya'da düzenlediği programda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Genel Başkan Bahçeli, 30 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Başkan Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 23-25 Kasım tarihleri arasında il başkanları ve belediye başkanları kamp programı düzenlendi. Antalya'da düzenlenen toplantıda yaklaşan yerel seçimler öncesi partinin seçim stratejisi masaya yatırıldı. Kamp programına Manisa heyeti olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile birlikte katıldı.

Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli ile buluştu

Düzenlen programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Genel Başkan Bahçeli, 30 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tekrar Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Başkan Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek, üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa'da hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ergün de, “Geride kalan hizmet dönemimizde Manisamızın 17 ilçesine en iyi hizmetleri kazandırmak için özveriyle çalıştık. Sizlerin desteğiyle üretken belediyecilik anlayışımızla inşallah Manisa'ya güzel yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.