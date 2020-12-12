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Bakan Karaismailoğlu Manisa'da

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan çevreyolunun açılış törenine katılmak için Manisa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçe protokolünü ziyaret etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan çevreyolunun açılış törenine katılmak için Manisa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçe protokolünü ziyaret etti.


Yapımı tamamlanan Akhisar çevreyolunun açılış törenine katılmak için Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret etti. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'dan ilçedeki projeler hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu İlçe Başkanı Fatih Mehmet Füzün'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu son olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

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