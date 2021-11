Bakan Kasapoğlu Manisa'da Spor Bilimleri Fakültesini açtı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Üniversitelerin bu bağlamda üretken olması ülkelerin gelecekleri açısından çok önemli” dedi.

Manisa'ya bir dizi ziyaretler ve açılışlar için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, fakülte kampüsüne girişte öğrenciler tarafından karşılandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılış töreninde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, spor fakültesinin 62 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en iyi 3 fakültesinden biri olduğunu belirtti. Konuşmasında Üniversite hakkında da bilgiler veren Rektör Ataç, üniversitenin tüm spor tesislerinin imzalanan protokol kapsamında tüm halka açık olduğunun altını çizdi.

“Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi”

Rektör Ataç'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kasapoğlu ise, “Manisa'da her zamanki gibi bereketli bir gün yaşıyoruz. Manisa'nın her zaman üretken yapısını her alanda ortaya koyan açılışlar ortaya koyuyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesinin yeni binasını birlikte açacağız. Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Üniversitelerin bu bağlamda üretken olması ülkelerin gelecekleri açısından çok önemli. Akademi camiasının süreçlere aktif katılımı her bir çalışma için ayrı bir fayda ayrı bir getiri demek. Biz de bakanlık olarak üniversitelerimizi en önemli paydaş olarak görüyoruz. Üniversitelerimizle yaptığımız çalışmalar hakikaten bizleri ayrı bir şekilde heyecanlandırıyor. Özellikle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ülkemizin en köklü, en önemli spor fakültelerinden biri ilk 3'ten biri. Bu modern tesisler inanıyorum ki hem spor camiamıza hem akademik camiamıza hem ülkemizin spor yarınlarına çok katkısı olacak bir çalışma. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bizler bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sporcularımızın, hocalarımızın, antrenörlerimizin geleceğe hazırlanması ve bu okulların bu noktada taşıdığı misyon çok kritik bir misyon. Bu iş birliğimizi daha da güçlendirerek yarınların olimpiyat şampiyonlarını, uluslararası anlamdaki nice yıldızları birlikte yetiştiririz. Öğrenciler buradan aldıkları eğitimle, motivasyonla, heyecanla şanlı bayrağımızı temsil eder hem de akademik açıdan bu okul bu gücünü daha da yukarılara taşır. Her açılış bir başlangıç. İnanıyorum ki bu başlangıcımız hem Manisa'mız için hem okulumuzun pırıl pırıl öğrencileri için hem çok kıymetli hocaları için hayırlar, bereketler getirsin, güçlü Türkiye için hayırlı uğurlu olsun” diyerek fakültenin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Bakan Kasapoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Bakan Kasapoğlu Spor Bilimleri Fakültesini gezerek hem bina hakkında bilgi aldı hem de çalışmalarda bulunan öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, rektör yardımcıları, akademisyenler, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdürleri ve sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu Cuma Namazını Hatuniye Camii'nde kıldıktan sonra Soma ilçesinde temaslarda bulunmak üzere Manisa'dan ayrıldı.