Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'da

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretler ve aday tanıtım toplantısına katılmak üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak'taki programının ardından saat 18.30'da memleketi Kula ilçesine geldi. İlçe girişindeki Şehitler Caddesi üzerinde karşılanan Bakan Kasapoğlu'na Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular tarafından çiçek verildi. Bakan Kasapoğlu, protokol üyeleri ve partililerle tek tek selamlaştıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Şehzadeler Mehteri tarafından verilen mini konseri dinledi. Ardından İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan bir proje kapsamında ilçede kurulan ‘Bilgelik Atölyesi'nin açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, Kula Yabaayak Efe Atlı Cirit Derneği bünyesindeki atlar eşliğinde esnaf ziyareti için ilçe merkezine yürüdü. Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretleri kapsamında bir kahvehaneye girerek burada hemşehrileriyle çay içerek sohbet etti. Ardından esnaf ziyaretine devam eden Kasapoğlu, 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Bakan Kasapoğlu engelli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu buradaki programın ardından aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Kula Kapalı Spor Salonuna geçti.