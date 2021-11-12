Bakan Kasapoğlu Soma Belediyesini ziyaret etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaret ve incelemeler için geldiği Manisa'da, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u ziyaret etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve personeli tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu'na Linyit kömürünün merkezi Soma'yı simgeleyen madenci heykeli ile yöresel ürünlerin yer aldığı bir sepet takdim edildi. Öte yandan Bakan Kasapoğlu önceki gün annesi Fatma Tulup'u kaybeden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a başsağlığı diledi. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise başsağlığı temennisi ve Soma ziyareti nedeniyle Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.