İhlas Haber Ajansı

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Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesinde trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki milli atlet Ata Yahşi için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, bakanlığın resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “Milli sporcumuz Ata Yahşi'nin Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dilerim'' dedi.

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