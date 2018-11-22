Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla spor tesisleri onarıldı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eylül ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında onarılması talimatını verdiği Killik Şehit Evren Kara Stadı, Sarıgöl Spor Salonu ve Muradiye Spor Salonundaki çalışmalar tamamlandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, eylül ayında Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yaptığı incelemeler sırasında Killik Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Onbaşı Evren Kara Stadı'nın tribünlerinin yapımı için verdiği talimat yerine getirildi. Şehit Evren Kara Stadı'nın hem ev sahibi hem de deplasman tribünü üstü kapatılarak hizmete sunuldu. Aynı şekilde Sarıgöl Spor Salonu'nun iç ve dış tadilatı da Kasapoğlu'nun talimatı çerçevesinde yapıldı. Muradiye Spor Salonu'nun da çatı onarım çalışması da tamamlanarak hizmete girdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eylül ayında Manisa'ya yapmış olduğu ziyaretler sırasında birçok ilçemizde bulunan spor tesislerinde yenileme için talimatlar vermişti. Bakanımızın bu talimatları doğrultusunda hemen harekete geçilmiş ve Killik Şehit Evren Kara Stadı, Sarıgöl Spor Salonu ve Muradiye Spor Salonu'nun tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanımıza Manisa'ya verdiği önem için teşekkür eder, yenilemesi yapılan spor tesislerimizin hemşehrilerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.