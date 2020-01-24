Bakan Kurum depremde hasar gören mahalleleri gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen çarşamba Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören mahalleleri gezdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 22.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kurum'a Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti. İlk ziyaretinde Karabörklü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra sırasıyla Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti.

Evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, gereken desteğin verileceğini, hafif hasarlı binalarda tadilat çalışmaları yapılacağını belirtti. Ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edileceğini ifade eden Bakan Kurum, bu evlerde yaşayanların uygun yerlerde misafir edileceğini kaydetti.