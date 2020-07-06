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Bakan Pakdemirli doğaya şahin ve 102 keklik saldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlık alanda yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 şahin, 1 kerkenez, 1 gökdoğan, 1 kızıl şahin ve 102 adet kınalı kekliği doğaya saldı.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Bakan Pakdemirli daha sonra ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde buldukları ve tedavilerini yaptığı hayvanları doğaya saldı. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler 1 şahin, 1 kerkenez, 1 gökdoğan, 1 kızıl şahin ve 102 kınalı kekliği doğaya saldı.

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