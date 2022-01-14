Bakan Pakdemirli Manisa ziyaretini tamamladı

Manisa'ya bir dizi açılışlar, toplantı ve ziyaretler için 2 günlük çalışma programı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ildeki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Manisa'ya 2 günlük çalışma programı kapsamında gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ildeki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Bugünkü programında Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirip ardından Belenyenice Barajının açılışını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ettikten sonra Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda belediye başkanları ve tarım paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'la birlikte yürüyerek tarihi Hatuniye Camiinde cuma namazını kılan Bakan Pakdemirli daha sonra MHP Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Bakan Pakdemirli'yi MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve yönetimi tarafından karşılandı. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Manisa Şehzadeler Ziraat Odasını ziyaret etti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve oda yönetimi tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli Manisa ziyaretlerini tamamlayarak karayoluyla İzmir'e hareket etti.