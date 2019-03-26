Bakan Pakdemirli'den zincir marketlerde tanzim satış müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Manisa'ya geldi. İlk olarak Manisa'nın Salihli ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, burada gerçekleştireceği tarım ve sektör buluşması öncesi bir basın toplantısı düzenlendi.

Tanzim satışı ve zeytin üreticisine müjdeler veren Bakan Pakdemirli, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı. Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından; projenin başladığı 8 Şubat 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır. 10 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Zeytine tane prim desteği

Manisa'nın zeytin varlığı bakımından önemli bir il olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Zeytin yağında 0.80 kuruş bir primimiz vardı. Bu primle ilgili tekrar bir çalışma yapılacak. Bunun haricinde tane zeytine prim vermeye başlıyor olacağız. Bu destek primi 15-20 kuruş arası olabilir. Bundan sonra üretimiz tane zeytine prim alacak” diye konuştu.