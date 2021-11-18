Bakan Pakdemirli'ye 'Kırkağaç kavunu' çağrısı

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek, coğrafi işaret de alan Kırkağaç kavununun “Havza bazlı tarımsal destekleme” kapsamı içerisine alınmasını istediklerini söyledi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununun destekleme kapsamına alınması amacıyla Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulundu. Bu yıl 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ve 30 bin ton civarında bir rekolteye ulaşan Kırkağaç kavunun “Havza bazlı tarımsal destekleme” kapsamı içerisine alınmasını istediklerini Başkan Özarı, eğer Kırkağaç kavunu bu kapsam içerisine alınırsa, ekimi gün geçtikçe azalan Kırkağaç kavununun, bu destekleme sayesinde tekrar eski günlerine ulaşacağını belirtti. Özarı, “Kırkağaç kavunu yurt çapında meşhur. Kırkağaç kavunu yaklaşık 600 yıldır ilçemizde ekiliyor. Yüzlerce aile yıllardır bundan geçimini sağladı. Fakat bizim şöyle bir sorunumuz var. Artık her şey fennileşti, hibritleşti, teknolojiler gelişti, üretim sistemleri değişti. Biz hala bu Kırkağaç kavununda ata tohumunu kullanıyoruz. Yani biz hibrit tohuma geçmedik. Fakat diğer kavun çeşitleri hibrit tohum ile üretiliyor. Böyle olunca hibrit tohumdan elde edilen dekar verimi örneğin 5 ton ise ata tohumu anca 2 ton kavun veriyor. Yani verimi düşük oluyor. Ayrıca kavunumuzun yetiştirilmesinde, hastalıklarla mücadelesinde, bitkisel üretimde biraz daha zor ve masraflı oluyor. Hibrit tohumlu kavunlar ise hastalıklara karşı biraz daha toleranslı ama biz ısrarla bütün bu zorluklara karşı ata tohumundan ekiliş yapıyoruz, Kırkağaç kavunundan vazgeçmiyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı Kırkağaç Ziraat Odası başkanı olarak, Kırkağaçlı çiftçilerimiz adına değerli bakanımızdan bir isteğimiz var. Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunumuzun, 'Havza bazlı tarımsal destekleme modeli' kapsamı içerisine alınmasını rica ediyoruz. Kırkağaç kavunumuzu da bu kampsam içerisine dahil ederlerse Kırkağaçlı kavun üreticilerimizde desteklenmiş olur, teşvik edilmiş olur ve yıllar geçtikçe azalan kavun üreticilerimizin yeniden eski günlerdeki gibi sayısını artırmış olabiliriz. Böylelikle çiftçilerimize güzel bir destek vermiş olacağız. Şimdiden değerli bakanımıza çok teşekkür ederim” dedi.