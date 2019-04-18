Bakan Pakdemirli'ye Mesir daveti

Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'yi 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Festivali'ne davet eden Başkan Ergün, Manisa'nın imar planları ile ilgili imza süreci hakkında da destek istedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi ziyareti ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Ankara ziyaretinin ikinci gününde Başkan Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Pakdemirli'ye Manisalıların selamlarını ileten Başkan Ergün, 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Bakan Pakdemirli'yi de görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Başkan Ergün'ün Tarım ve Orman Bakanlığı ziyaretinde Manisa'nın imar planlarıyla ilgili çalışmalar da gündeme geldi. Bakan Pakdemirli'ye çalışmaların geldiği aşamayı anlatan Başkan Ergün, kendisi de Manisalı olan Pakdemirli'den Tarım ve Orman Bakanlığının onay sürecinin hızlandırılması için destek istedi. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Bakan Bekir Pakdemirli, gerekli çalışmaların takipçisi olacağının sözünü verdi. Manisalılara selamlarını da ileten Bakan Pakdemirli, 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin önemine dikkat çekti, festivalin hayırlı olmasını diledi.