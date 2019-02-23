Bakan Pekcan'dan AK Parti'ye ziyaret

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere memleketi Manisa'ya gelen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından karşılanan Bakan Pekcan, toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakan Pekcan, partililerle istişarede bulundu.

Pekcan'ın AK Parti ziyaretinde, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve il başkan yardımcıları da hazır bulundu.