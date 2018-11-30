Bakan Varank: "Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'da sanayicilere yönelik yaptığı konuşmada, "Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı" dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte Manisa'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) faaliyet gösteren sanayicilerle istişare toplantısı yaptı. MOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantında sanayicilere seslenen Bakan Varank, “Türkiye ekonomisi sizlerin de desteğiyle güçlenip emin adımlarla yoluna devam edecektir. Dün Kasım ayı ekonomik güven endeksi sonuçları açıklandı. Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks bu ay yüzde 9.1'lik artışla bir toparlanmaya işaret etti. Toparlanmada en temel faktörse reel kesim güvenindeki artış oldu. Bu artış eğilimini önümüzdeki dönemde de daha da güçlenerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve üretken yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda Manisa ekonomisi ve sanayisine yönelik rakamları paylaşarak açıklamalarına devam eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

"İhracatımızda ilk 10'da olmanız gurur vesilesidir. Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre yüzde 14'lük bir ihracat artışıyla Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktınız. Daha da önemlisi hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve bu ihracatı ileri teknoloji yoğunluğuyla gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahip olmanızdır. Bu performansın diğer illere de örnek olacak nitelikte. İlinizde Bakanlık desteklerinden faydalanan 27 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler hem katma değerli üretim hem de nitelikli istihdama katkı sağlamak açısından Manisa ve çevre illerin yenilikçi sistemine çok büyük bir katkı sağlıyor. TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden 505 proje faydalandı. Bu projelere 113 milyon liralık hibe desteği sunuldu. İl ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerimizi de unutmadık. 2003-2017 yılları arasında 4 bin 287 işletmeye 40 milyon liralık destek verdik. Yine aynı dönemde 12 bin 955 işletmeye 54 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak 450 milyon liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Manisa yatırım teşviklerinden de oldukça etkin bir şekilde faydalandı. Bugüne kadar verilen belge sayısına göre ilimiz Türkiye genelinde 10. sırada. İmalat ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde düzenlenen 842 teşvik belgesiyle 16 milyar 350 milyonluk sabit sermaye yatırımı ile desteklendi. Yine bu yatırımlar sayesinde 27 bin 506 kişiye yeni iş imkanları oluşturuldu. Dolayısıyla üretim ve ihracatta kaydettiğimiz başarı tesadüf değil. Tabii bu elimizdekilerle yetineceğimiz anlamına gelmiyor. Manisa'nın mevcut potansiyelini daha da ileri taşımayı arzuluyoruz. Bu amaçla karşınızdayız. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın."

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile komisyon üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sait Türek ve sanayiciler katıldı.