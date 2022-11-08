Bakan Yardımcısı Büyükdede Manisa'daki yatırımları değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, Manisa'da yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen “Manisa Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü” paneline katılmak üzere Manisa'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Büyükdede beraberindeki heyet ile Vali Yaşar Karadeniz'in makamına geçerek ilimizin sanayisi, yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Bakan Yardımcısı Büyükdede de Manisa'da olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek Vali Karadeniz'e misafirperverliği için teşekkür etti.