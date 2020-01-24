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Bakanlık Projelerini Anlattı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’un başkanlığında 87 mahalle muhtarının katılımıyla Proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un başkanlığında 87 mahalle muhtarının katılımıyla Proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Alaşehir Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Alaşehir'e bağlı 87 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca uygulanan projeler 'Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu', 'Kadın Destek Uygulaması', 'Muhtarlar Bilgi Sistemi (MUBİS)', 'Açık Kapı', 'Merkezi İdare Bilgi Sistemi(MERNİS)', 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek', 'Trafik İhlallerine Karşı Kırmızı Düdük (Kırmızı düdük)', 'Kırsal Altyapı Destekleme (KIRDES)' hakkında bilgi verildi. Ayrıca muhtarların ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun toplantıda İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Projeler hakkında bilgilendirmeler yaparak şunları söyledi: "Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, onların ihtiyaçlarına destek vermek için titizlikle çalışıyoruz. Muhtarlar vatandaşla devlet arasında bir köprü oluşturuyor. Muhtarlardan gelen talepler vatandaşların talepleridir, böyle değerlendirmek gerekir. Temel gayemiz vatandaşın işini kolaylaştırmak, onların hayatlarına, yaşamlarına katkı sağlamaktır. Vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için hep birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin sistemli bir şekilde takibi ve kamuoyu desteğinin sağlanması için Bakanlığımızın sunduğu hizmetler projelendirilmiştir. Bize düşen görev Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmak ve halkımızın daha mutlu olmasını temin etmektir.”


Toplantıda muhtarların istek ve talepleri de değerlendirildi.

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