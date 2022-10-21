Bakanlıktan Manisa'daki okullara spor malzemeleri desteği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Manisa il ve ilçelerinde başlatılan spor malzemesi desteği çerçevesinde Turgutlu'da bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemeleri dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtımı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın da katılımıyla, Yıldırım Beyazıt Kaplı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Kapankaya; "Bu törenle, Bakanlığımızca gönderilen spor malzemelerini ilçemizdeki okullarımıza teslim ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli spor malzemeleriyle spor yapmalarını amaçlıyoruz. Bizim buradaki görevimiz; topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak. Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Ben bu törende spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze, bu projede katkısı olanlara, spora ve sporcuya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törenle dağıtılan spor malzemeleri içerisinde; basketbol topu, futbol topu, voleybol topu, hentbol topu ve antrenman malzemeleri bulunuyor.

Törene Kaymakam Kapankaya'nın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Burak Gezmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.