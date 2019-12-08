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Bakanlıktan Yunusemre Belediyesi'ne araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi’ne çöp kamyonu hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi'ne temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere hibe olarak çöp kamyonu verildi. Bakanlığın desteği ile temizlik filosuna yeni bir araç eklediklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak temiz bir şehir için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan daha önceki yıllarda da hibe olarak araç almıştık. Bu kez çöp kamyonu hibe edildi. Aracımızı teslim alarak temizlik filomuza ekledik. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ederim. Her şey daha temiz bir Yunusemre için” dedi.

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