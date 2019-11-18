Bakımı yapılan göletler üreticiye gelir sağlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile üreticilerin gelirlerini arttırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar ilçesi Arabacıbozköy mahallesinde çalışma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 bin 900 küçükbaş ile 230 büyükbaş hayvanın yanı sıra yaban hayvanlarının ve kiraz, zeytin ve tütün ekiminde can suyu ihtiyacının karşılandığı gölette temizlik, bakım ve genişletme çalışması yaptı. Mahallede yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz Usta, “Hayvan içme suyu göletleri kırsal bölgelerde yer alan, özellikle su kaynağı olmayan mahallelerimiz için büyük önem taşımaktadır. Yağmur ve kar suyunu hasat ederek depoladığımız bu göletlerden Arabacıbozköy Mahallemizde dört adet gölet bulunmaktadır. Bu dört adet HİS göletinden birinde kaçak ve toprak dolmasına bağlı olarak, diğerlerinde ise yıllar içinde çamur ve balçık dolması sonucunda su kapasiteleri düşmüş ve mahallemizde geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Mahalle muhtarı tarafından bu durumun Büyükşehir Belediyemize bildirilmesinden sonra çalışmalara başlanmıştır. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelleri tarafından yapılan etüt sonucunda mahallemizde bulunan dört adet hayvan içme suyu gölet' inde başlatılan temizlik, bakım onarım ve büyütme çalışması Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanmıştır. Mahallemize üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ürünleri bol kazançları bereketli olsun” dedi.

Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı Özcan Demirer, mahalle sakinlerinin su sıkıntısı sorunun çözüme kavuştuğunu belirterek, “Hayvanların içme suyu ile kiraz ve zeytinliklerini sulama suyunda yetersizliğe bağlı yaşanan sıkıntının giderilmiş olmasından çok memnunuz. 25 yıldır temizlik ve bakım görmeyen göletlerde yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz. Artık mahsullerimiz ve hayvanlarımız susuz kalmayacak” diye konuştu.