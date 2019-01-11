Bakırçay Deresi taştı, atlar mahsur kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur Bakırçay Deresi'nin taşarak ovaları su altında bıraktı. Suyla dolan yollar kapanırken bir at çiftliğinde mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Soma'da iki gündür yağan yağmur Bakırçay Deresi'ni taşırdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Termik Santral civarı ile Çilek Bahçesi bölgesinde tarlalar ve hayvan barınaklarını su bastı. Devlet Su İşleri Müdürlüğünce ıslah çalışmalarının devam ettiği Bakırçay Deresi taşınca hem çiftçi hem de hayvan üreticileri mağdur oldu. Soma Belediyesi ekipleri taşkınlarla mücadele konusunda Yırca Yolu üzerinde sular içerisinde kalan at çiftliğindeki hayvanları kurtarmaya çalıştı. Atlar greyder yardımıyla taşkın bölgesinden çıkarılarak kamyonete yüklendi.

Öte yandan aynı bölgede bulunan Yediemin Deposu ile hayvan barınakları da sular altında kaldı. Adnan Menderes Caddesi'nden Savaştepe yoluna çıkan eski Dualar yolu da sular altında kalınca araçlar hareket edemedi. DSİ kriz masası ekiplerinin taşkınla ilgili çalışma başlattığı öğrenilirken, Soma'da son 24 saat içerisinde metrekareye 51,2 kilogram yağış düştüğü açıklandı.