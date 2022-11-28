BAL 10. Grup'ta haftanın görünümü

Grup'ta 9. hafta maçları sonunda Manisa takımları haftayı 2 galibiyet 2 mağlubiyetle kapattı. 10. Grup Lideri Yunusemre Belediyespor deplasmanda Gazi Mahallesi Spor Kulübünü 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

BAL 10. Grup 9. hafta maçlarının ardından Manisa'nın 4 takımı haftayı 2 galibiyet 2 mağlubiyetle kapattı. Lider Yunusemre Belediyespor, Gazi Mahallesi deplasmanında üç puanı iki golle alıp geçen hafta yükseldiği liderliğini sürdürürken, Saruhanlı Belediyespor kendi evinde bir diğer Manisa takımı olan Sanayi Yıldızspor'u 2-1 mağlup etti. BAL'daki bir diğer Manisa takımı olan Salihli Belediyespor ise kendi evinde Aliağa Futbol Kulübüne 2-0 mağlup oldu.

BAL 10. Grup 9. hafta sonunda Yunusemre Belediyespor 20 puanla ilk sıradaki yerini korurken 15 puanlı Sanayi Yıldızspor 5., 14 puandaki Saruhanlı Belediyespor 8., 4 puanlı Salihli Belediyespor ise 14 takımlı ligde 13. sırada yer aldı.

Manisa takımları 4 Aralık Pazar Günü saat 14.00'da ligin 10. hafta mücadelesine çıkacak. Yunusemre Belediyespor Aliağa FK ile, Salihli Belediyespor ise Budaklar Gençlik Spor ile deplasmanda mücadele verecek. Sanayi Yıldızspor Özçamdibispor'u, Saruhanlı Belediyespor ise Gazi Mahallesini kendi evinde ağırlayacak.