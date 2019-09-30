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BAL 8. Grup'ta haftanın görünümü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Grupta 2. Hafta maçları tamamlandı. 14 takımın yer aldığı grupta 8 takım 4 puanla ilk 8 sırada yer alırken 4 takım ise oynadığı iki maçı da kaybederek sıfır puanla son 4 sırada yer aldı.


BAL 8. Grup'ta mücadele eden Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor deplasmanda Aydın Yıldızspor'la 2-2 berabere kalırken, Salihli Belediyespor deplasmanda Bolvadin Belediyespor'u 2-1 yendi. Manisa Sanayispor ise kendi evinde Sökespor'a 2-1 kaybetti. Yunusemre Belediyespor 4 puan ve averajla gruptaki liderliğini sürdürürken Salihli Belediyespor 4 puan ve averajla 6. sırada, Sanayispor ise sıfır puan ve averajla 13. sırada yer aldı.


BAL 8. Grupta oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: “Bolvadin Belediyespor 1-2 Salihli Belediyespor, Bergama Belediyespor 3-0 Bornova Yeşilova, Manisa Sanayispor 1-2 Sökespor, Aydın Yıldızspor 2-2 Yunusemre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor 5-1 Bölmespor, Aliağa Futbol A.Ş. 1-1 Ayvalıkgücü Belediyespor, Gönen Belediyespor 1-2 Sandıklıspor.”

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