BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1- Çiğli Belediyespor: 3

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Salihli Belediyespor-Çiğli Belediyespor maçını kazanan konuk ekip Çiğli oldu. 1-3

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta ligin ilk haftasında Salihli Belediyespor, İzmir ekiplerinden Çiğli Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Kaan Kara, Ahmet Eser, Anıl Çiftçi hakem üçlüsünün yönettiği maçı 3-1 skorla kazanan konuk ekip Çiğli Belediyespor oldu. Çiğli Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Egecan, Bartu ve Halil Yekta atarken, Salihli Belediyespor'un tek golünü ise Erman attı.

Stat: Salihli Ramiz Turan Stadı

Hakemler: Kaan Kara, Ahmet Eser, Anıl Çiftçi

Salihli Belediyespor: Hasan Daş, Bahri, Süleyman, İsmail, Ramazan (Sercan dk. 50) Hakan, Ramazan Beydili, Erman, Halil (Kubilay dk. 85 ?) Mustafa (Kerem dk. 80) Ümit

Çiğli Belediyespor: Uğur, Özenç (Oğuz dk. 44) Halil, Atakan, Orhun, Hasan, (Mert dk. 76) Doğaç (İzzet dk. 66) Batuhan, Bartu (Kerim dk. 72) Egecan (Doğukan dk. 84) Taner

Sarı Kartlar: Ramazan, İsmail (Salihli Belediyespor) Doğaç, Doğukan (Çiğli Belediyespor)

Goller: Erman (dk. 30) (Salihli Belediyespor), Egecan (dk. 11), Bartu (dk. 35), Halil Yekta (dk. 47) (Çiğli Belediyespor)