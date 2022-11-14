BAL'da haftanın görünümü

Grup'ta yer alan 4 Manisa takımı ligin 7. Haftasını 3 beraberlik bir galibiyetle kapattı. Haftayı galibiyetle kapatan tek takım kendi evinde Bağcılarspor'u 2-1 yenen Sanayi Yıldızspor oldu.

BAL 10. Grup'ta yer alan 4 Manisa takımı ligin 7 haftasında 3 beraberlik ve bir galibiyet aldı.

Gazi Mahallesi ile deplasmanda karşılaşan Salihli Belediyespor karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Kartalspor'la deplasmanda karşılaşan Yunusemre Belediyespor karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, Saruhanlı Belediyespor kendi evinde Alaçatıspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftayı galibiyetle kapatan tek Manisa takımı olan Sanayi Yıldızspor ise kendi evinde Bağcılarspor'u 2-1 yendi.

BAL 10. Grup 7. hafta sonunda Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 14 puanla 3. sırada, Sanayi Yıldızspor 14 puanla 5. sırada, Saruhanlı Belediyespor 11 puanla 6. sırada yer alırken Salihli Belediyespor 4 puanla 14 takımlı ligde 13. sırada yer aldı.