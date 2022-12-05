BAL'da haftanın görünümü

Grup 10. hafta mücadeleleri tamamlandı. Grupta bulunan Manisa'nın 4 takımı haftayı 3 galibiyet bir beraberlikle tamamladı.

BAL 10. Grup 10. Hafta sonunda geçtiğimiz iki hafta zirvede yer alan Yunusemre Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Aliağa FK ile 1-1 berabere kalarak averajla ikinci sırada yer aldı. Diğer Manisa takımları Sanayi Yıldızspor, Salihli Belediyespor ve Saruhanlı Belediyespor ise haftayı 3'er puanla kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 10. grup 10. hafta müsabakasında Yunusemre Belediyespor, Aliağa Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sanayi Yıldızspor kendi evinde Özçamdibispor'u 2-1 mağlup ederken, Saruhanlı Belediyespor kendi evinde Gazi Mahallesini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Deplasmanda Budaklar Gençlikspor'u 2-0 yenen Salihli Belediyespor ise aldığı 3 puanla düşme hattından çıkmayı başardı. Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 21 puanla 2. sırada yer alırken, Sanayi Yıldızspor 18 puanla 5., Saruhanlı Belediyespor 17 puanla 8. ve Salihli Belediyespor 7 puanla 14 takımlı ligde 12. sırada yer aldı.

En golcü futbolcular Manisa'dan

BAL'da geride kalan 10 hafta sonunda en çok gol atan ilk 3 futbolcu da Manisa takımlarından oldu. Sanayi Yıldızspor'dan Serdar Öz 7 golle ilk sırada yer alırken, Saruhanlı Belediyespor'dan Ahmet Ası 6 golle 2. sırada, Yunusemre Belediyespor'dan Enes Yıldırım 6 golle 3. sırada yer aldı.

BAL 10. Grup 11. Hafta mücadeleleri ise 11 Aralık Pazar günü saat 14.00'da başlayacak. Yunusemre Belediyespor kendi evinde Budaklar Gençlik ile Salihli Belediyespor da kendi evinde Sultangazispor ile karşılaşacak. Sanayi Yıldızspor deplasmanda Ortaköyspor'a, Saruhanlı Belediyespor ise Özçamdibispor'a konuk olacak.