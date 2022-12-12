BAL'da haftanın görünümü

Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı. Maç öncesi averajla 2. sırada bulunan Yunusemre Belediyespor Budaklar Gençlikspor'u 10-1 gibi farklı bir skorla yenerek yeniden averajla liderliğe yükseldi.

BAL 10. Grup 11. hafta sonunda Yunusemre Belediyespor kendi evinde karşılaştığı Budaklar Gençlikspor'u 10-1 gibi farklı bir skorla yenerek averajla yeniden liderliğe yükseldi. BAL'ın en golcü ismi olan Yunusemre Belediyespor'dan Enes Yıldırım karşılaşmada attığı 4 golle gol sayısını 10'a yükselterek en golcü isim olmaya devam etti. Diğer Manisa takımlarından Salihli Belediyespor haftayı beraberlikle kapatırken, Sanayi Yıldızspor ve Saruhanlı Belediyespor ise haftayı mağlubiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 10. grup 11. hafta müsabakasında Yunusemre Belediyespor, kendi evinde Budaklar Gençlikspor'u 10-1 yendi. Sanayi Yıldızspor deplasmanda Ortaköyspor'a 4-1 yenilirken, Saruhanlı Belediyespor da deplasmanda Özçamdibispor'a 1-0 mağlup oldu. Salihli Belediyespor ise kendi evinde karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 24 puanla 1. sırada yer alırken, Sanayi Yıldızspor 18 puanla 6., Saruhanlı Belediyespor 17 puanla 8. ve Salihli Belediyespor 8 puanla 14 takımlı ligde 12. sırada yer aldı.

BAL'da geride kalan 11 hafta sonunda en çok gol atan isim 10 golle Yunusemre Belediyespor'dan Enes Yıldırım olurken diğer iki futbolcu ise 7 golle Sanayi Yıldızspor'dan Serdar Öz ve yine 7 golle Saruhanlı Belediyespor'dan Ahmet Ası oldu.

BAL 10. Grup 12. Hafta mücadeleleri ise 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'da başlayacak. Yunusemre Belediyespor deplasmanda Sultangazispor, Salihli Belediyespor deplasmanda Alaçatıspor ile karşı karşıya gelecek. Sanayi Yıldızspor kendi evinde Çeşme Belediyespor'u, Saruhanlı Belediyespor ise kendi evinde Ortaköyspor'u konuk edecek.