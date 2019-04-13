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Balık tutmaya giderken kazada hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen sürücünün Gölmarmara Gölü'nde balık tutmaya gittiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Akhisar-Gölmarmara yolunun 15. kilometresinde bulunan Akselendi Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akselendi Mahallesi'ndeki evinden Gölmarmara Gölü'nde balık tutmak için motosikletiyle yola çıkan Mehmet Metin (50) Akhisar-Gölmarmara yolunun Akselendi kavşağında Yiğit Hakkı H. yönetimindeki 39 ES 668 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Mehmet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Yiğit Hakkı H.'yi gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan kaza sonrası Akselendili Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşlar, Gölmarmara yolundaki kavşakta giriş-çıkış esnasında sürücülerin birbirlerini görebilecek açıda olmadıklarını belirterek, yetkililerin bu duruma bir önlem almasını istedi.

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