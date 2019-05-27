Balıkesirlilerden Manisa'da 10 yıllık geleneksel iftar

Manisa'da Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 10 yıldır düzenlenen iftar programına bu yıl Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da katıldı.

Manisa'da Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen iftar programının 10.'su gerçekleşti. Her yıl Balıkesirlilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları mahallelerde düzenlenen iftar programı bu yıl Yeni Mahallede yapıldı. İftar programına Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da katıldı. İftar sonrası konuşan Başkan Cankul, "Çok kıymetli hemşerilerimle birlikte olmak için onların düzenlemiş olduğu iftar programında yer aldık. Çok mutlu oldum. Ben hem kendi adıma onları yalnız bırakmadığımı hissediyorum hem de hemşerilerimi bir arada görme fırsatı buldum. Geleneksel olarak devam ederse fırsat buldukça katılmaya çalışacağım" dedi.

Başkan Cankul'a teşekkür eden Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Önay, "Dernek kurulduğundan bu yana 10 yıldan beri bu iftarı düzenliyoruz. İlk 6 sene 30'ar gün üzerinden yaptık. Son 4 yılda da hemşerilerimizin daha yoğun olduğu bölgelerde yapmaya başladık. Bundan sonra da geleneksel olarak da bu iftarlara devam edeceğiz"

Başkan Cankul, iftar programının sonunda dernek Başkanı Önay'a hediye takdim etti.