Balkondan düşen 15 aylık bebek hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan zemine düşen 15 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alaşehir'in Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 4. katında oturan Melih-Fatma K. çiftinin 15 aylık çocukları Ramazan Ege K., evlerinin balkonundan zemine düşerek hayatını kaybetti. Saat 15.00 sıralarında evde oynayan çocuk, evin balkon korkuluğunun arasındaki boşluktan geçerek zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular ve evde bulunan annesi Fatma K., çocuğu bir otomobille Alaşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 aylık bebek kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.