Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde birinci katlarındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Başından yaralanan minik kız, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Demirci'ye bağlı Ulacık Mahallesi'nde Halit ve Semiha D. çiftinin 2 yaşındaki Ebrar Alya D., 2 katlı evinin balkonundan 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çocuğun toprak zemine düştüğü öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı.

O esnada tarlada çalışan ve mahalleden vatandaşların haberi vermesi üzerine eve gelen baba Halit D. çocuğunu kendi arabasıyla yolda karşıladıkları ambulansa verdi. Demirci Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Ebrar Alya D.'nin ilk muayenesinde başından darbe aldığı belirtildi. 2 yaşındaki Ebrar Alya D., ambulansla Salihli Devlet Hastanesine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.