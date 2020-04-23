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Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bırakılan yüzlerce balon gökyüzünü renklendirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bırakılan yüzlerce balon gökyüzünü renklendirdi.


Yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarında olamayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokul bahçesinde yüzlerce balon gökyüzüne salındı. Değişik renklerden oluşan balonların uçurulmasının ardından gökyüzü rengarenk olurken okulun yakınında bulunan öğrenciler bu şöleni evlerinin balkonlarında izledi. Ayrıca etkinlikler kapsamında şehir içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarda ve araçlarda çocuk şarkıları çalındı.

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