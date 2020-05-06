Banka duvarının içine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Manisa'nın merkez, Şehzadeler ilçesinde bir bankanın duvarından kedi sesleri gelmesi üzerine olay, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, duvar ile panel arasına sıkışan yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hizmet veren bir bankada duvar ile panel arasına sıkışan yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, duvar ve panel arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Daha sonra alçıpanı kıran ekipler, kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.