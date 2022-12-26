Baraj gölü deniz etkisi yaptı zeytinde bereket arttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Afşar Baraj Gölü çevresine yaptığı deniz etkisiyle zeytinde rekolteyi artırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin en kaliteli zeytinlerinin yetiştirildiği Afşar Mahallesinde hasadı yapılan zeytin ağaçlarında Göztaşı uygulaması yapılarak ilaçlanmasına başlandı.

Afşar Mahallesi'nden zeytin üreticisi Süleyman Uyar (60), zeytinin diğer ürünlere göre fazla masraflı olmadığını belirterek, "Bizim köyümüzün zeytinleri çevrede en kaliteli olarak bilinir. Bunun sebebi ise köyün yanındaki Afşar Barajı. Baraj adeta deniz havası etkisi yapmaktadır. 15 dekarlık alanda 600 zeytin ağacım var. Bu yıl 12 ton yemeklik zeytin sattım. Beş ton da zeytinyağı çıkaracağım. Zeytin diğer ürünlerden az masraflı olmaktadır. Zeytinlerimizi hasat ettikten sonra Göztaşı ile ağaçlarıma ilaçlama yaptım. Ayrıca bir de şubat ayında budama sonrası halkalı adı verilen hastalıktan korumak ve budama sonrası çubukların pişmesi için tekrar göztaşı atarım." dedi.