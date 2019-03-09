Barbaros Mahallesi Kemal Pınar İlkokulunun temeli atıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Mahallesinde 500 öğrencinin eğitim göreceği Kemal Pınar İlkokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Tören, Kemal Pınar İlkokulu öğrencilerinin şiir okuması ve bando gösterileri ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin açılış konuşmasında, Kemal Pınar İlkokulunun temel atma aşamasına gelmesinde destekleri nedeniyle Vali Deniz'e, Manisa milletvekillerine, belediye başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yaptığı konuşmadan sonra Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, yapılacak yeni okul ile 500 öğrencinin okullarına kavuşacağını ve mahallenin ihtiyacının giderileceğini ifade etti.

Törende Manisa Milletvekili Murat Baybatur da bir konuşma yaparak, eğitim öğretime verdikleri önemi anlattı. Manisa'da yapılan derslik sayısının iyi olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Deniz, Manisa'da 12 bin derslik olduğunu, bunlardan 6 bin dersliğin yeni yapıldığını, buraya yapılacak olan okulun mahallenin ihtiyacını gidereceğini söyledi.

Vali Deniz, Manisa'nın tam gün eğitim olarak ifade edilen tekli eğitime en hızlı geçecek iller arasında olduğunu, şu anda 800 civarında derslik yapımının da devam ettiğini belirterek, çalışmaların bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ocak ayında bitmesi hedeflenen inşaatın süresinde bitmesi adına takipçisi olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte platform üzerinde inşaatın temeline ilk harcı attı.

Törene, Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.