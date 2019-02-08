Barbaros Mahallesine Kur'an kursu müjdesi

Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşla buluştu. Mahalleliye müjdeler veren Başkan Çerçi, vatandaşların en büyük isteklerinden biri olan Kur'an Kursu'nun temelini en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi, Barbaros'a 'Yunus Emre Kur'an Kursu' kazandırıyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Barbaros'ta vatandaşla buluşan Başkan Çerçi, esnaf ziyareti yaptı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde destek istedi. Temaslarında Başkan Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, daire müdürleri eşlik etti. Cuma namazını Yunus Emre Camisinde kılan Başkan Çerçi, mahallelinin en büyük isteklerinden biri olan Kur'an Kursu projesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Caminin yanında inşa edilecek proje için alanda incelemede bulunan Başkan Mehmet Çerçi Kur'an kursunu çok kısa bir sürede tamamlayacaklarını söyledi. Projenin temelini kısa bir süre içinde atmayı öngördüklerini belirten Belediye Başkanı Çerçi, “Kur'an öğrenimi için kullanılacak çok amaçlı salon, lokal alanı ile bir çok hizmetin yer aldığı Yunus Emre Kur'an Kursu binamızın yapımına başladık. Vatandaşlarımızın hizmetine bu güzel alanı hızlı bir çalışma ile kazandıracağız” dedi.

Proje hakkında

3 kattan oluşan projenin zemin katında taziye ve Kur'an öğrenimi için kullanılacak çok amaçlı salon, bayan erkek tuvaletleri, abdest alma yeri bulunuyor. Birinci katta bayanlar için Kur'an Kursu sınıfları ve lokal alanı, ikinci katta imam için lojmanın yer aldığı projede Kur'an kursu ve taziyelerin kabul edilebileceği kapasitede salonlar da yer alıyor. Bahçede erkekler için şadırvan ve cami bahçesinde çevre düzenlemesi bulunuyor.