Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda kaybedeni olmayan yarışma

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrenci ve ailelerine yönelik, Siyer-i Nebi yarışması gerçekleştirildi. "Kaybedeni olmayan yarışma" sloganıyla düzenlenen programa yoğun bir katılım oldu.

Yaptığı çalışmalarla ve hayata geçirdiği çok sayıda projeyle dikkat çeken Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu adından söz ettirmeye devam ediyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ile ilgili siyer kitabından hazırlanan sorular velilere ve öğrencilere yazılı test şeklinde soruldu. Pazar günü okulu açan ve gönüllü olarak okula gelen okul idarecileri ve öğretmenleri, velileri gül ve lokum ile karşıladı. 1 saat süren sınava giren veliler ve öğrenciler yarışmanın manevi değerler açısından önemine vurgu yaparken, çocuklarıyla iş birliği yaparak geleceğe bir anı bırakmış olmanın düşüncesiyle okuldan ayrıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın sloganı ise 'Kaybedeni olmayan yarışma' olarak belirlendi.

Manisa İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde yapılan yarışmaya Gençlik Koordinatörü Mahmut Gözcü ve ekibi de katıldı. Mahmut Gözcü, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri yerinde ve zamanında öğrenmesi adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiren okulumuza teşekkür ederiz. Bizler de gençlerimizin eğitimi için bu tarz projelere desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda emek veren okul müdürü Mehmet Emin Efe müdürümüze ve tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederim" dedi

Yarışma esnasında, okula ismi verilen şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz da etkinliğin akademik ve manevi değerler açısından önem arz ettiğini ve yoğun katılımla gerçekleşmesinin okul adına çok değerli olduğunu söyledi. Kazım Savunmaz, bu konuda okul müdürü Mehmet Emin Efe'ye ve gönüllü olarak okulda bulunup emek veren müdür yardımcısı Aysel Öztürk ve Ferhat Kaya'ya, öğretmenler Mesut Karabulut, Murat Baldan, Serdal Özdemir, Sinan Demir, Selin Serter, Didar Rubeyda Ramadan, Zeynep Kurşun Başhelvacı, Mehmet Çiçek ve İshak Tan'a teşekkür etti. Hafta sonu fedakarlıklarla yapılan çalışmalar velilerin de övgüsünü aldı.