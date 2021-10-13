Barbaroslu öğrenciler 'Gezen Sinema' ile film keyfi yaşadı

Yunusemre Belediyesi, 'Gezen Sinema' ile Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nda öğrenciler ile buluştu.

Sinemaya gidemeyen vatandaşları Gezen Sinema tırı ile sinema keyfi yaşamasını sağlayan Yunusemre Belediyesi, bu kez Barbaros Mahallesi Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nda öğrenciler ile buluştu. Öğrenciler, sinema tırında 'Rafadan Tayfa isimli filmi izleme fırsatı buldu. Patlamış mısır ve su eşliğinde korona virüs tedbirlerine uyarak çizgi film izleyen öğrenciler, etkinlikten oldukça memnun kaldı.

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak da böyle bir etkinlik düzenledikleri için emeği geçenlere teşekkür etti.