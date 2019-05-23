Barış Manço, 560. Çağlak Festivalinde şarkıları ile anıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu yıl 560. Çağlak Festivali kapsamında Türkiye'deki Rock müziğinin öncülerinden, Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi Barış Manço, ölümün 20. yıl dönümünde şarkıları ile anıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 560. Çağlak Festivali kapsamında Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Akhisar Kaymakamlığı, Akhisar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile Barış Manço'yu anma gecesi düzenlendi. Akhisar Amfi Tiyatroda müzik öğretmenlerinden oluşan koro ve solistlerin söylediği şarkılara aynı zamanda sahnede işaret dili ile eşlik edildi. Toplam 17 şarkının seslendirildiği konser 1 buçuk saat sürerken Akhisarlılar tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Gecede konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, konserde yer alan tüm öğretmen ve görevlileri isimleri ile hitap edip teşekkür ederek, bu konserin ikincisini düzenlemekten gurur duyduklarını ifade etti. Programda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Meclis Üyesi Ensar Muştu, koro ekibi adına Murat Calasın'a çiçek ve plaket takdim etti.

Konser gecesinde Aysun Candur, Murat Metin, Murat Ataş, Gülhan Atınışık, İlyas Mert Pişiren, Rengül Yazgan Altay, Deniz Arıç, Cemile Özlem Kılınç, Mustafa Kılınç, Gamze Abaka Okur, Burak Calasın, Melek Bozbalak, İzzet Onur Ağıroğlu, Semih Şengider, Serkan Sayıcı, Halil Boncuk, Ayşe Bilgehan Küçüktaban, Gülce Tepe ve Cana Erhün ve öğrencileri görev aldı.