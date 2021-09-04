Barış Yarkadaş Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin konuğu oldu

Ünlü gazeteci, yazar ve TV yorumcusu Barış Yarkadaş, Turgutlu'da okurlarıyla söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. Eski Belediye Binasında gerçekleşen söyleşide Barış Yarkadaş, gündeme ilişkin görüş ve yorumlarını anekdotlarla paylaştı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı söyleşide Yarkadaş, katılımcıların sorularını da cevapladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, söyleşinin sonunda Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine katılımından dolayı Barış Yarkadaş'a teşekkür etti. Başkan Çetin Akın ayrıca Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 10 adet fidan bağışı, Barış Yarkadaş'ın isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması ile çeşitli hediyeleri de Yarkadaş'a takdim etti.

Barış Yarkadaş'tan Başkan Çetin Akın'a teşekkür

Fidan bağışı hediyesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Barış Yarkadaş, Turgutlu'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür etti.

Söyleşi programının sona ermesinin ardından ise Başkan Çetin Akın ve Barış Yarkadaş, El Emeği Halk Pazarı'nı ve 12 Eylül tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak olan Kitap Fuarı'nı gezdi. Şenlikler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın ve Barış Yarkadaş'a vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Çocuklar, sokak tiyatrosunun tadını çıkarmaya devam ediyor

Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri boyunca her gün farklı mahallelerde çocuklarla buluşan “En Güçlü Kim?” Sokak Tiyatrosu ekibi Çepnidere, Çatalköprü ve Osmancık Mahallelerinde oyunlarını sergiledi. Oyun, çocuklardan büyük beğeni topladı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler de sokak tiyatrosu etkinliğine katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kamuoyunun severek yakından takip ettiği değerli isim, Barış Yarkadaş konuğumuz oldu. Önemli tespit ve yorumlarıyla etkinlik boyunca keyifle dinlediğimiz Barış Yarkadaş'a ve salonumuzu doldurarak bu önemli söyleşiye daha da anlam katan hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'ın Eski Belediye Binasında gerçekleştirdiği söyleşiye Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Mustafa Biçer, Meclis Üyesi Burhan Irk, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, Geçmiş Dönem CHP İlçe Kadın Başkanı Tülin Karaaslan, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve çok sayıda izleyici katılarak salonu hınca hınç doldurdu.