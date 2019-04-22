Bariyerleri aşıp Irlamaz Çayı'na uçtu: 2 yaralı

Turgutlu'da meydana gelen trafik kazasında köprünün bariyerlerini yıkan araç Irlamaz Çayı'na uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada Eski Manisa yolundan Kervan Yolu istikametine seyir halinde olan M.İ.Ç. (53) yönetimindeki 45 ZD 1046 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları parçalayarak Irlamaz Çayı'na uçtu. Kazada M.İ.Ç. ve oğlu M.Ç. (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri aracın kurtarılma çalışmalarını takip ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.