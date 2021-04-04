Manisa'nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 kişi başarılı çalışmalarından dolayı Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından 'Başarı belgesi' ile ödüllendirildi. Başarı belgeleri Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan okullarda hijyen şartları kontrol kılavuzu değerlendirmelerinde görevli Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurten Kocakabak ile İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Ahmet Kurt ilçe genelinde yapılan değerlendirmelerinde gösterdikleri başarılardan dolayı ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Başarı belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından takdim edildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Kurumumuzda görev yapan idarecilerimiz Yasemin Oral, Nurten Kocakabak ve İl Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Ahmet Kurt başarılarından dolayı kaymakamımız tarafından başarılı bulunarak başarı belgesiyle ödüllendirildiler. Bizde kurum olarak arkadaşlarımızın başarılı olmaları ve ödüllendirilmelerinden dolayı gururlandık, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz." dedi.